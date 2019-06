Sommersonnwende auf dem Demeterhof Braun

Demeter-Produkte sind in aller Munde: Es gibt sie aktuell nicht mehr nur im Bioladen, sondern auch in ausgewählten Supermärkten zu kaufen. Wo kommen die Lebensmittel her? Wer steht hinter den Produkten und wie entsteht die unvergleichliche Qualität? Einen intensiven Einblick in die Arbeit der Landwirte, Imker, Winzer, Gärtner oder Köche bekommen Verbraucher direkt beim Erzeuger vor Ort. Im Sommer und Herbst 2019 laden biodynamisch geführte Betriebe zu sich ein, um Besuchern die Chance zu geben, das Hofgeschehen hautnah mitzuerleben, gemeinsam zu feiern, sich zu informieren, wo und wie die Lebensmittel wachsen, und zu genießen: Ochs am Spieß, Lammbratwurst oder Stutenmilch-Crêpes Hier werden kulinarische Seltenheiten wie Ochs am Spieß, Lammbratwurst oder Stutenmilch-Crêpes serviert. Hier gibt’s Tipps für den eigenen Garten. Hier bieten die Betriebe eine Vielzahl an bunten Programmpunkten: Kleinkunst, Kino oder Live-Musik sind ebenso geboten wie Führungen oder gläserne Produktionen. Schlendern Sie über einen Genussmarkt oder staunen Sie über eine Hütehund-Vorführung. In jedem Fall aber – kommen Sie vorbei!