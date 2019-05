Sommerstraßenfest EWG - SimpleX the real rockin teenage combo

Kulturlabor Eberbach beim Sommerstraßenfest der EWG

SimpleX - the real rockin´ teenage combo - die wohl dienstälteste Rockformation Eberbachs steht dieses Jahr wieder einmal auf der Bühne des Kulturlabors zum Sommerstraßenfest.

In all den Jahren ist die Band ihren Grundsätzen treu geblieben: Das Publikum überzeugen und begeistern durch musikalische Leistung. Sie spielen nicht Songs weil sie aktuell sind sondern nur solche Songs, von denen sie selbst auch überzeugt sind.

Und das macht die Band aus: SimpleX nehmen ihr Publikum mit. Und über die Jahre wechselte nicht nur das Programm der Band: Von Eigenkompositionen, wie z.B. der „Tintenfisch Augustus“ bis hin zu Coverversionen.

Auch innerhalb der Besetzung der Band tat sich etwas: Nora Wieprecht am Mikrofon - schon 10 Jahre dabei - erweitert das Set in Richtung Frauen-Power à la Anouk, Adele, Gretchen Wilson und Tina Turner. Und ganz frisch am Schlagzeug sitzt Benny Safferling - kein Unbekannter in Eberbach - der für den nötigen Druck und Groove sorgt.

Und: SimpleX klingt immer noch nach „the real rockin´teenage combo" .... - denn: Die Songs werden einstudiert und nach einer gewissen Zeit sind die Rock-Klassiker von A wie Adams bis Z wie ZZTOP im simpleX -typischen Sound zu hören. Keep on rockin´!

Die Bühne des Kulturlabors ist vor der Bahnhofapotheke (Bahnhofplatz 7) zu finden!