SOMMERTÖNE Öhringen

Die "SOMMERTÖNE" mit Live-Musik von unterschiedlichsten Künstlern werden auf dem Marktplatz, dem schönen Platz vor der Stadtbücherei, sowie an den beiden Standorten in der Poststraße - Kreuzung Bahnhofstraße und am Gelben Haus -für gute Laune sorgen.

Aber auch im Ö-Center erklingen die „SOMMERTÖNE“ und so wird die samstägliche Shopping- und Genießertour durch die Geschäfte und die abwechslungsreiche Gastronomie, in der ganzen Stadt von einem breiten musikalischen Stil-Mix begleitet.

Passend dazu haben sich die Geschäfte auch einige besondere Aktionen ausgedacht. Beispielsweise gibt es bei der Modewelt Rossmann an allen Samstagen ein Candy-Büffet und Sommerbowle, am 20. August beim Marc Aurel-Event zur Saisoneröffnung dann ein Candy- und Früchtebuffet.

Bei der Hohenlohe’sche Buchhandlung Rau gibt es an den vier Samstagen ganz unterschiedliche Aktionen. Zum Aktionsstart gibt es den Eistee „Öhringer Früchtezauber und 10% Rabatt auf Öhringer Geschenkartikel, dann Sommer-Lektüre zu Schnäppchenpreisen, am dritten Samstag lockt der Startrabatt in die Kalendersaison und am letzten Aktionssamstag gibt es dann 10% Rabatt auf ausgewählte Schulartikel.

Bei Louise, Schlosscafé & Bar, erwartet die Besucher einige heiße und kalte Sommer-Spezialitäten. Mit weiteren Aktionsständen für große und kleine Besucher gibt es für die ganze Familie auch in der Ferienzeit einiges zu erleben.

Begonnen hat alles mit einer spontanen Musikeinlage an einem Mittwochvormittag, doch schnell war klar: dieses besondere Flair wurde durch die Besucherinnen und Besucher so sehr geschätzt, dass sich daraus eine mehrwöchige Reihe entwickeln musste. Die besondere Stimmung, die dadurch auf dem Wochenmarkt herrschte, breitete sich so über die gesamte Stadt aus. So entwickelten die Stadt Öhringen und der damalige Handels- und Gewerbeverein Öhringen (HGV) gemeinsam das neue Konzept. Die gute Zusammenarbeit setzt sich in bewährter Weise mit dem neuen Stadtmarketingverein Öhringen. Lieblingsstadt. fort, in dem der ehemalige HGV nun erfolgreich in die neuen Strukturen integriert ist.