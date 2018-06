Sommertanzshow - von Bellydance zu Burlesque

× Erweitern Kulturwerk

Wie in jedem Jahr gibt es ein schillerndes Potpourri an modernen und klassischen Tänzen, von Bauchtanz bis hin zu Burlesque. Gezeigt werden abwechslungsreiche Tänze der Schülerinnen mit Choreografien von Bseisa.

Aufführungen der ausdruckstarken Tänzerin Nouraya und ihrer Tanzgruppe, der Swingkultur Stuttgart mit ihren mitreißenden Darbietungen, dem LAGTanz Verein mit Darbietungen aus ihrem aktuellen Bühnenprojekt Get on Stage und Bseisa`s Ensemble Naadirah Bellydancers mit ihrem vielfältigen Tanzrepertoire.Tauchen Sie ein in eine opulente Tanzwelt von der Klassik bis zur Moderne.

Lassen Sie sich begeistern von eindrucksvollen Darbietungen, zusammengefasst zu einer vielfältigen Bühnenshow unter der Gesamtleitung von Bseisa und genießen Sie einen Abend unter dem Motto Just Dance..

www.bseisa.de