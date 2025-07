Sommertheater - Der Name der Rose

Umberto Ecos Roman in der Übersetzung von Burkhart Kroeber für die Bühne eingerichtet von Claus J. Frankl.

Eigentlich sind der ehemalige Inquisitor William von Baskerville und sein junger Adlatus Adson von Melk in die abgelegene oberitalienische Benediktinerabtei gereist, um ein hochbrisantes politisches Treffen zwischen der angeblich ketzerischen Franziskanerfraktion und den päpstlichen Gesandten vorzubereiten.

Stattdessen finden sie zunächst eine Reihe rätselhafter Todesfälle vor. Der Abt bittet den für seinen messerscharfen Intellekt bekannten William um Hilfe. Doch schnell müssen er und Adson feststellen, dass aus den Reihen der alles andere als sündenfreien Klosterbrüder zum Teil eisiger Gegenwind kommt.

Geht tatsächlich ein Mörder in den Klostermauern um? Was ist das für ein geheimnisvolles Buch, das von allen begehrt, zugleich aber in der labyrinthischen Bibliothek unter Verschluss gehalten wird? Welche gemeinsame Vergangenheit verbindet William und den gnadenlosen Inquisitor Bernardo Gui?

Und kann Adson den fleischlichen Versuchungen widerstehen, denen er sich unerwartet ausgesetzt sieht?