Sommertheater - Ein seltsames Paar

Zum 25-jährigen Jubiläum führt das Sommertheater Lauda e.V. den Komödienklassiker „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon auf.

Inhalt: New York in den 1960er Jahren: Nach 12 Jahren Ehe wird Felix von seiner Frau vor die Tür gesetzt. Unterschlupf findet er in der Wohnung seines besten Freundes Oscar, wo sich allwöchentlich eine Männerrunde zum Pokern trifft. Doch die beiden Freunde könnten unterschiedlicher nicht sein - Oscar, der chaotische Genießer, und Felix, der pedantische Ordnungsfanatiker. Es kommt, wie es kommen muss, die Freundschaft der beiden in der Männer-WG wird auf eine wahrlich harte Probe gestellt. Die scharfsinnige und zeitlose Komödie von Neil Simon aus dem Jahr 1965 besticht vor allem durch ihren brillanten Wortwitz und ihre große Liebe zum Detail und deckt in liebenswerter Weise die Mechanismen von Beziehungen auf. Bis heute gehört „The Odd Couple“ (Originaltitel) zu den erfolgreichsten Broadwaystücken und wurde 1968 mit Walter Matthau und Jack Lemmon in den Hauptrollen verfilmt. Der Film erhielt den bekannten Laurel-Award sowie Nominierungen für den Golden Globe und den Oscar.

Das Sommertheater Lauda freut sich auf Ihren Besuch im stilvollen Ambiente des historischen Pfarrhofs und verwöhnt Sie mit zum Stück passenden kulinarischen Köstlichkeiten.