Sommeruniversität Tübingen

So schön kann Bildung sein: Die Eberhard Karls Universität und die Stadt Tübingen laden wieder zur Sommeruniversität ein. Spannende und allgemein verständliche Vorlesungen werden von Tübinger Spitzenwissenschaftler/innen gehalten, die ihre Spezialgebiete auf teils lebhafte, immer anschauliche und gleichzeitig anspruchsvolle Weise vermitteln und den Bogen schlagen zu allgemein gültigen grundlegenden Fragestellungen. Die Vorlesungen sind also allgemeinverständlich gehalten und richten sich an die interessierte Öffentlichkeit. Der Eintritt ist frei.