SOMMERWEINgehNUSS

Bei einer gemütlichen Abendwanderung durch die Beurener Weinberge und Streuobstwiesen genießen Sie an drei Stationen verschiedene Kostproben heimischer Weine der Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck und dazu regionale Spezialitäten.

Die Tour führt durch den malerischen, mittelalterlich geprägten Ortskern, über Streuobstwiesen und durch die Beurener Weinberge. Begleitet werden Sie von Gästeführerin Jutta Gluiber, die fachkundig durch Ort und Landschaft führt. Winzer und Weinerlebnisführer Jürgen Pfänder serviert Kostproben verschiedener Sommerweine und passende kulinarische Schmankerl. Wissenswertes über Weinanbau, Winzeralltag, thematisch passende Gedichte und kleine Geschichten sowie ein gemütlicher Ausklang im Weinberg mit traumhafter Aussicht auf den Ort und ins Albvorland runden das ganze ab.