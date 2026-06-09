Sommerzone: Casa Di Canto - Spezialitäten aus Neapel

Pizza Fritta (frittierte Pizza) Spezialität aus Neapel in verschiedenen Variationen.Pizza Portafoglio , die gefaltete Pizza direkt auf die Hand, in verschiedene Variationen.
Info
Weinsberg 74189 Weinsberg
Essen & Trinken
Sommerzone, Kanalstraße
-
Weinsberg 74189 Weinsberg
Pizza Fritta (frittierte Pizza) Spezialität aus Neapel in verschiedenen Variationen.Pizza Portafoglio , die gefaltete Pizza direkt auf die Hand, in verschiedene Variationen.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH