Die südkoreanische Literaturszene des 21. Jahrhunderts ist jung, innovativ und weiblich. Im Rahmen eines vom Literature Translation Institute of Korea geförderten Übersetzungsworkshops erarbeiten die Master-Studierenden der Abteilung für Koreanistik der Universität Tübingen Übersetzungen von Werken der Autorin SON Bo-mi. In Südkorea bereits mehrfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet, wird SON Bo-mi hier zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt und so dem interessierten Lesepublikum in Deutschland zugänglich gemacht.

Die in der Lesung vorgestellte Kurzgeschichte "Wolkenbruch" (im Original "P'og'u") ist repräsentativ für das Werk der Autorin, das gesellschaftliche Probleme wie die Auswirkungen der Globalisierung, das Ungleichgewicht der Lebensverhältnisse verschiedener Gesellschaftsschichten und die daraus folgenden Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den einzelnen Individuen thematisiert. In "Wolkenbruch" beschreibt die Autorin das folgendschwere Aufeinandertreffen eines reichen und eines armen Ehepaars, deren Hintergrund nicht unterschiedlicher sein könnte. Mit ihrem von koreanischen Literaturkritikern oft gelobten und eigenen Erzählstil vermag es SON Bo-mi mit kurzen und nüchternen Sätzen die ganze Bandbreite an Emotionen, die die Charaktere empfinden, zu vermitteln.

Die Lesung erfolgt zweisprachig im koreanischen Original und in deutscher Übersetzung. Im Anschluss an die Lesung wird die Veranstaltung zur Diskussion geöffnet. Der Eintritt ist frei.