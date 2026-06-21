Son Lewandowski, Kim Bui

»Die Routinen« seziert eine Welt des Leistungssports, von der jeder ahnt, dass sie hart ist, aber niemand sieht oder sehen will, wie ausbeutend ein System ist, auf dem so viel Glitzer und Glanzspray liegt. Für Amik zählt jedes Gramm, jeder Wettkampf, jede Wiederholung. Und jede überschrittene Grenze nimmt sie dafür hin und beugt sich den Wettbewerbsprinzipien ihres Sports. Auf kraftvolle Weise erzählt Son Lewandowski von Sport und Politik, von fragilen Beziehungen und den Grenzen des eigenen, alternden Körpers wie auch vom größten Missbrauchsskandal der Sportgeschichte. Ins Gespräch kommt sie mit Kim Bui, dreimalige Olympiateilnehmerin für Kunstturnen. Zu ihrer Karriere aber gehören Entbehrungen, Schmerzen und Erkrankungen wie Bulimie. In ihrem Buch »45 Sekunden« beschreibt sie eindringlich, welchen Willen es bedarf, um Tag für Tag für einen Wettkampf zu trainieren, der nur 45 Sekunden dauert. Son Lewandowski, geboren 1988, lebt als Autorin und Kuratorin in Köln. Kim Bui, 1989 in Tübingen als Kind von Geflüchteten aus Vietnam und Laos geboren, lebt in Stuttgart.