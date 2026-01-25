Son of the Velvet Rat – ein Name wie aus einem Noir-Roman, eine Musik wie der Soundtrack zu eben diesem. Georg Altziebler singt, als hätte Leonard Cohen seine Stimme im Wüstensand Kaliforniens vergessen. Hier geht es um Atmosphäre, um Geschichten, um Einsamkeit, die nicht traurig macht, sondern seltsam tröstlich wirkt, verortet irgendwo zwischen Americana, Noise-Anklängen und düsterem Folk.

Lucinda Williams, Fan und Kooperationspartnerin auf dem Album “Red Chamber Music” nannte Georgs Stimme einst “great and sexy-gravelly”, umwoben von Heikes “translucent harmonies, like desert roses circling a tattooed heart”.

Live zeichnet sich das Duo durch besondere Vielfalt und Dynamik aus. Heike bedient, neben diversen Tasteninstrumenten, auch das Schlagwerk. Die Bandbreite reicht von fragilem Neo-Folk-Chanson bis zu rauem Garage-Rock.

Son of the Velvet Rat sind aktuell mit Songs aus den “Red Barn Sessions" und ihrem letzten Album "Ghost Ranch" (Fluff & Gravy Records/ 2024) auf Tour. Beide Veröffentlichungen wurden im Red Barn Recorders-Studio in der kalifornischen Wüste eingespielt. Mitgewirkt haben unter anderem so illustre Gäste wie Marc Ribot an der Gitarre, Jolie Holland als Back-up-Sängerin und an der Violine oder Jay Bellerose und Danny Frankel am Schlagzeug. Dennoch ist die Instrumentierung so sparsam und transparent wie nie zuvor bei SotVR.

Georg Altziebler – Gesang, Gitarren

Heike Binder – Keyboards, Gesang