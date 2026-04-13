Sona Jobarteh Live

Sona Jobarteh gehört zu den herausragendsten Künstlerinnen Westafrikas und ist eine der ersten international anerkannten professionellen Kora-Spielerinnen aus einer traditionsreichen Griot-Familie. Mit großer Virtuosität verbindet sie die jahrhundertealte Mandinka-Tradition mit modernen Einflüssen aus Soul, Jazz und Afropop. Ihre Musik ist tief in der Kultur Gambias verwurzelt und zugleich zeitgemäß und weltoffen. Auf der Bühne überzeugt Sona Jobarteh mit charismatischer Präsenz. Ihre warme, ausdrucksstarke Stimme trifft auf das filigrane und rhythmisch komplexe Spiel der 21-saitigen Kora, getragen von einer exzellenten Band. Ihre Lieder erzählen von kultureller Identität, gesellschaftlichem Wandel, Bildung und der Rolle der Frau – Themen, die sie mit großer Klarheit und musikalischer Eleganz vermittelt. Ein Konzert von Sona Jobarteh ist mehr als ein musikalisches Ereignis. Es ist eine Reise durch westafrikanische Klangwelten, geprägt von hypnotischen Melodien, treibenden Rhythmen und ruhigen, intensiven Momenten. Dabei schlägt sie Brücken zwischen Tradition und Moderne und öffnet dem Publikum einen authentischen Zugang zu einer lebendigen und sich stetig wandelnden Kultur.