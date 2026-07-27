Sonaten, Tänze und Interludien

Silke Aichhorn Harfe –– Dejan Gavric Flöte –– Benjamin Hartung Viola

Ev. Stadtkirche St. Ägidien 74638 Waldenburg

Werke von Telemann, Marais, Debussy, Piazzolla u.a.

Wo berühren sich eigentlich Vergangenheit und Gegenwart? Wenn man recht darüber nachdenkt, wohl nur in der Musik. Vielmehr noch. Musik reicht auch noch hinüber in die Zukunft. Dieses erstklassige Trio entfaltet heute einen faszinierenden Bogen von barocker Formkunst über impressionistische Klangbilder bis zu den rhythmisch pulsierenden Klangwelten des 

20. Jahrhunderts. Der musikalische Fokus liegt auf Frankreich, reicht aber auch bis in den Hafen von Buenos Aires. Auch Tänzerisches wird mit Marin Marais‘ Suite altfranzösischer Tänze zu hören sein. Eine Originalkomposition für dieses Trio ist die Sonate für Flöte, Viola und Harfe von Claude Debussy aus dem Jahre 1916 – zeitlose Eleganz mit leiser Melancholie!

Konzert #49

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Ev. Stadtkirche St. Ägidien 74638 Waldenburg
Konzerte & Live-Musik

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