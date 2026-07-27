Sonaten, Tänze und Interludien

Werke von Telemann, Marais, Debussy, Piazzolla u.a.

Wo berühren sich eigentlich Vergangenheit und Gegenwart? Wenn man recht darüber nachdenkt, wohl nur in der Musik. Vielmehr noch. Musik reicht auch noch hinüber in die Zukunft. Dieses erstklassige Trio entfaltet heute einen faszinierenden Bogen von barocker Formkunst über impressionistische Klangbilder bis zu den rhythmisch pulsierenden Klangwelten des

20. Jahrhunderts. Der musikalische Fokus liegt auf Frankreich, reicht aber auch bis in den Hafen von Buenos Aires. Auch Tänzerisches wird mit Marin Marais‘ Suite altfranzösischer Tänze zu hören sein. Eine Originalkomposition für dieses Trio ist die Sonate für Flöte, Viola und Harfe von Claude Debussy aus dem Jahre 1916 – zeitlose Eleganz mit leiser Melancholie!

Konzert #49