Livealbum „Unbesiegbar Live“ erscheint im Juni

Die unermüdlichen Pioniere des deutschen Ska-Punk aus dem Ruhrgebiet haben sich mit ihrem einzigartigen Sound, eingängigen Texten und energiegeladenen Auftritten einen festen Platz in der deutschen Musikszene erobert.

Mit dem im Juni erscheinenden Livealbum „Unbesiegbar Live“ setzen die sechs Musiker ihrem musikalischen Schaffen der letzten 2 Jahre nun die Krone auf. Von energiegeladenen Hymnen bis hin zu intimeren Momenten liefert das 22 Track starke Doppelalbum die Essenz der unvergleichlichen Live-Atmosphäre des Sextetts, die auch lange nach dem letzten Ton in Erinnerung bleibt. Ehrensache, dass neben aktuellen Hits und Highlights auch alte Klassiker aus den frühen Jahren der Band nicht fehlen dürfen.

Playoffs – Tour im Dezember 2024

Nach zwei restlos ausverkauften Tourneen, Platz 2 in den Charts und etlichen Festivalauftritten - Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane, Highfield, um nur einige zu nennen - konnte die Band ein hunderttausendköpfiges Publikum in ihren Bann ziehen und eine stetig wachsende Fangemeinde für sich begeistern. Die 4.000 Tickets für das Abschlusskonzert der „Gute Zeiten Tour“ waren in Rekordzeit am ersten Tag vergriffen.

Die „Playoffs" versprechen definitiv ein weiteres, unvergessliches Kapitel der Bandgeschichte zu werden und sind ein Muss für alle alten und neuen Fans, sowie für Liebhaber explosiver Live-Erlebnisse. Man munkelt, hier werden auch erste Einblicke in das für 2025 geplante neue Studioalbum gewährt.

Sei dabei, wenn die Sondaschule im Dezember die Bühnen entert und die Hallen in brodelnde Hexenkessel verwandelt!