Sonderaktion Kinderbekleidung

× Erweitern Sebastian Krug Der Windeltraktor® in der Kinderkleiderscheune

Tolle Rabattaktionen in der Kinderkleiderscheune!

Als Sonderaktion zum Ferienende gibt es 30% auf sämtliche Kinderbekleidung, Umstandsmode, Schuhe und Spielwaren! Auf das gesamte Büchersortiment gibt es 50% Rabatt!

Nachdem der "Windeltraktor" am letzten Samstag bei uns war, haben wir noch ein paar Rest-Kartons an Windeln (Gr.2-4) zum Sonderpreis bei uns. Nur solange der Vorrat reicht!

Parkplätze sind ebenso ausreichend und am Laden vorhanden wie ein Spielplatz für die Kleinen!

Wir freuen uns auf euren Besuch am Samstag, den 7.9.2019, ab 9 Uhr in der Kinderkleiderscheune Petershof in 74369 Löchgau!