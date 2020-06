Bis zum Jahresende ist im Alamannenmuseum die Sonderausstellung "Gut betucht – Textilerzeugung bei den Alamannen" zu sehen. Im Mittelpunkt der Ausstellung zur Kleidung der Alamannen stehen neue Erkenntnisse der Textilarchäologie. Wolle und Leinen waren die hauptsächlich zur Verfügung stehenden Materialien. Anhand von archäologischen Funden werden die einzelnen Schritte vom Schaf zum fertigen Mantel nachvollziehbar. Doch die Herstellung von Leinenstoffen war noch viel aufwendiger. Das Begleitprogramm enthält monatliche Kuratorenführungen, Aktionstage, Kurse, Schülerworkshops und Vorträge in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, der Hochschule Niederrhein und der Initiative Fairtrade-Town Ellwangen. Am Museumseingang wird zusätzlich die Posterausstellung „Ich mache deine Kleidung! Die starken Frauen aus Süd Ost Asien“ des Vereins FEMNET e.V. in Bonn präsentiert.

Öffnungszeiten: Di. – Fr., 14 – 17 Uhr, Sa. Und So., 13 – 17 Uhr, sowie nach Vereinbarung.