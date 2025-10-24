„Zwischen Humanismus und Hysterie – Hexen, Gelehrte und Scharlatane in der Neuzeit“

Mit dem Ende des Mittelalters begann eine Zeit voller Widersprüche. Die Autorität der Katholischen Kirche hatte schweren Schaden erlitten.

Nicht mehr Gott, sondern der Mensch stand im Mittelpunkt von Humanisten wie Philipp Melanchthon, die der Aufklärung im 18. Jahrhundert den Weg ebneten. Doch unter der Oberfläche wucherten Aberglaube und Massenhysterie. Der Hexenwahn grassierte und ein “Gelehrter“ aus Knittlingen verzauberte die Massen.

Das Stadtmuseum Sinsheim zeigt ab 25.10.2025 die zwei Seiten der frühen Neuzeit in der Kurpfalz. Schon am 24.10. laden wir um 17 Uhr zur Vernissage ins Alte Rathaus. Kommen Sie mit auf eine Gratwanderung zwischen Wahnsinn und Wissenschaft!

Vernissage am 24.10.2025 um 17:00 Uhr (Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten)