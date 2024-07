Vortrag der NASA-Astronautin Susan Still-Kilrain

Am Samstag, 17. August 2024, besucht die NASA-Astronautin Susan Still-Kilrain das Technik Museum Speyer und hält von 14 Uhr bis 15 Uhr im FORUM Kino des Museums einen Vortrag über ihre zwei Raumfahrtmissionen.

Anschließend signiert Susan ab 15 Uhr ihr Kinderbuch »An Unlikely Astronaut« welches im Online-Shop sowie im Museumsshop in limitierter Auflage erhältlich ist. Sie flog zwei Mal als Pilotin an Bord der Raumfähre »Columbia«, Missionen STS-83 und STS-94, im April und Juli 1997 ins Weltall. Still-Kilrain ist eine von nur drei Astronautinnen, die als Space Shuttle Pilotin während des Space Shuttle Programms von 1981 bis 2011 in den Weltraum geflogen sind.