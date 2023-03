Speyerer Modellbautage

An Ostern gibt es im Technik Museum Speyer für alle Fans des Modellbaus wieder ein ganz besonderes Programm, denn der Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP) präsentiert wieder seine beliebten Modellbautage.

In der Raumfahrthalle, in direkter Nähe zum Space Shuttle BURAN, werden an diesen Tagen zahlreiche Schiffs-, Auto-, Flugzeug- und Raumschiffmodelle gezeigt. Infostände zu Modellbauaktivitäten und Modellbauvereinen runden das Programm ab. Neben den klassischen Modellbaugenres wie Luftfahrt, Lokomotiven, oder Automobile wird auch der Science Fiction Bereich vertreten sein.

Informationen für Besucher

Diese Osteraktion ist im regulären Eintrittspreis des Technik Museum Speyer enthalten und findet von Samstag, 8. April bis Ostermontag, 10. April 2023 jeweils von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Raumfahrthalle des Museums statt.