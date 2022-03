Sonderausstellung "Emil Braun-Kirchberg"

Der Nachlass von Hans Emil Braun, geb. 1887, befindet sich im Sandelschen Museum. In einer Sonderausstellung werden nun Werke aus allen Schaffensperioden gezeigt: Zeichnungen aus seinen Anfängen, Holzschnitte und Radierungen aus seiner Akademiezeit, Ölgemälde und die herausragenden Radierungen der 20er Jahre, in denen er die hohenloher Landschaft so treffend erfasst hat. Es ist die Gelegenheit Brauns Welt, die eines Künstlers „von hier“, umfassend zu erleben.

Die Ausstellung kann sonn- und feiertags bis 1. August von 14-17 Uhr gesehen werden.