Sonderausstellung im Museum "Es klappert die Mühle im Schwäbischen Wald"

"Es klappert die Mühle im Schwäbischen Wald"

Ausstellung vom 6. Oktober 2024 bis 15. Juni 2025, jeweils am Sonntag von 13-16 Uhr.

Im Schwäbischen Wald haben sich etliche Mühlen erhalten – am häufigsten in ganz Baden- Württemberg. Warum dies so ist und was es mit den Mühlen und der Müllerei auf sich hat, zeigt die Sonderausstellung „Es klappert die Mühle – im Schwäbischen Wald“. Nicht nur am Deutschen Mühlentag sind die technischen Meisterwerke eine genaue Betrachtung wert.

Durch die Mühlen war es möglich, die in der Region zahlreich vorkommenden Fließgewässer sinnvoll zu nutzen: Denn die Wasserkraft war der wichtigste vorindustrielle Energieträger. Nun konnte nicht nur Getreide gemahlen, sondern auch Holz gesägt werden, und vieles andere mehr...

Anlässlich der Ausstellungseröffnung feuert das Backteam das historische Backhäusle im Museumshof an und wird mit dem Mehl der Mahlmühle Köstliches backen.