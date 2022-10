Neue Sonderausstellung im Lerchennest:

Oberbürgermeister Albrecht eröffnet „Friedrich der Große in Anekdoten“

Neben der ständigen Dokumentation über das Leben und Wirken des Preußenkönigs Friedrich der Große kann nun im Museumshof Lerchennest im Stadtteil Steinsfurt auch wieder eine Sonderausstellung besichtigt werden. Oberbürgermeister Jörg Albrecht eröffnete diese am vergangenen Montag im Kreise der Museumsführerinnen und Museumsführer. „Friedrich der Große in Anekdoten“ zeigt Begebenheiten oder Ereignisse aus dem Leben des Friedrichs - sei es aus seiner Kindheit und Jugend, den Kriegen oder seiner Regierungszeit. Da hunderte Friedrich-Anekdoten in späterer Zeit auch grafisch dargestellt wurden, können die Initiatoren die Texttafeln mit zutreffende Kupferstichen, Holzschnitten oder Lithographien aus dem Museumsfundus themengerecht ergänzen. Ferner fanden zehn kleine Dioramen (Darstellungen mit Zinnfiguren) Einzug in diese Ausstellung.

Ursprünglich, so Vereinsvorsitzender Hans-Ingo Appenzeller bei der Eröffnung, sollte die Sonderausstellung schon bei den Sinsheimer Heimattagen 2020 gezeigt werden. Corona verhinderte damals die Präsentation. Oberbürgermeister Jörg Albrecht dankte in seiner Rede dem Verein, welcher den Museumshof mit Leben erfülle. Er ging auch auf die drastischen Folgen der Pandemie ein, die letztendlich zur Absage des arbeitsaufwendig erstellten Programms der Heimattage geführt habe. Die Ausstellung hatten die Freunde des Lerchennestes im vergangenen Jahr ihrem Partnerverein „Alter Fritz“ in Hochkirch bei Bautzen ausgeliehen.

Der Museumshof ist an Sonn-und Feiertagen von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Ferner können Besuche nachvorheriger Absprache (unter Tel. Nr. 07261-61496 bzw. 07261-61691) möglich gemacht werden.

Aufm.: Becker