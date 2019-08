Katalog begleitet Sonderausstellung „Rekordjagd auf zwei Rädern“ im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum

Manfred Ratzinger beleuchtet Geschichte der Geschwindigkeits-Weltrekorde

Mit der aktuellen Sonderausstellung „Rekordjagd auf zwei Rädern“ macht das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum Neckarsulm in der weltweiten Fachwelt von sich reden. Das beweisen Beiträge im führenden englischen Fachmagazin „Bike“, in der italienischen Klassiker-Motorradzeitschrift „Motociclismod’Epoca“, dem deutschen Pendant „Classic Motorrad“ sowie Einträge in namhaften Motorrad-Blogs. Jetzt unterstreicht ein hochwertig gestalteter Katalog den Stellenwert der einmaligen Sonderschau.

Die Sonderausstellung versammelt 17 seltene Leihgaben und ist noch bis zum 26. Januar 2020 zu sehen. Ermöglicht wurde die Schau durch eine Kooperation des Deutschen Zweiradmuseums mit den Schlossbetrieben Augustusburg und dem PS-Speicher Einbeck. Die Leihgaben stammen zum größten Teil aus einer Privatsammlung. Auch die Audi Tradition aus Ingolstadt und die BMW Group Classic stellten Exponate zur Verfügung.

Der Katalog listet diese historischen Rekord- und Rennfahrzeuge nicht einfach auf, sondern liefert einen allgemeinen Überblick über die Geschichte der Geschwindigkeits-Weltrekorde. Verfasst wurde die wissenschaftliche Darstellung von dem Motorradhistoriker Manfred Ratzinger. „Schnelle Zweiräder und Rekorde sind meine Passion“, verriet der Autor bei der Vorstellung des Ausstellungskatalogs im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum.

Für den Katalog hat Manfred Ratzinger die Ausstellungstexte überarbeitet, erweitert und durch eigene Recherchen in privaten Archiven ergänzt. So ist eine handliche Geschichte der Weltrekordfahrten auf zwei Rädern entstanden. Auf 88 Seiten beleuchtet der Autor acht Jahrzehnte Rennfahrtgeschichte vom frühen Zwanzigsten Jahrhundert bis in die Achtziger Jahre und stellt dabei die schnellsten Motorräder dieser Zeit vor.

Die Fotos der Ausstellungsexponate stammen von dem Fotografen Jürgen Häffner. Weil die seltenen Technikschätze nicht bewegt werden durften, baute Jürgen Häffner für jedes Exponat vor Ort ein spezielles Lichtsetting auf und setzte die wertvollen Zweiräder so optimal in Szene. Seltene historische Aufnahmen aus Europa, Amerika und dem argentinischen „Museo Fangio“ in Balcarce, Provinz Buenos Aires ergänzen das Bildmaterial.

Gestaltet wurde der Katalog von Heiko Hagner, Kreativmitarbeiter der „gruppe sepia“ aus Heilbronn. Dieses Designerbüro gestaltete auch die Beschriftung der Ausstellungsexponate. Wertvolle Unterstützung leistete nicht zuletzt der private Leihgeber der Rekordmaschinen. Er öffnete sein Privatarchiv für Manfred Ratzinger und unterstützte die Buchproduktion mit einem vierstelligen Betrag.

Der Katalog „Rekordjagd auf zwei Rädern“ ist in einer Auflage von 300 Exemplaren erschienen und kostet 9,90 Euro. Das Buch ist im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum erhältlich und kann auch per Post bestellt werden. (snp)