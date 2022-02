Sonderausstellung "Warnecke in Dinkelsbühl"

Einer Zeitreise gleicht die Ausstellung „Warnecke in Dinkelsbühl“, die zahlreiche Gemälde des Künstlers Rudolf Warnecke präsentiert. Dabei wird unter anderem der Alte Bauhof mit seinen Arbeitern und auch das rege Markttreiben am Schweinemarkt wieder erlebbar. Der Künstler, der selbst einige Jahre in Dinkelsbühl gelebt hat, zeigt die Stadt aus verschiedensten Perspektiven.

Die Sonderausstellung kann bis einschließlich 30. Januar 2022 im Haus der Geschichte besucht werden.

Im gesamten Museum gilt FFP2 Maskenpflicht und es greift die 2G+ Regelung (geimpft oder genesen PLUS PCR-Test max. 48h alt oder Antigentest max. 24h alt).

Die Nachweise sind von jedem Besucher mit einem amtlichen Ausweisdokument in der Tourist Information vorzulegen.