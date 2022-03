Sonderausstellung "Warnecke in Dinkelsbühl"

Einer Zeitreise gleicht die Ausstellung „Warnecke in Dinkelsbühl“, die zahlreiche Gemälde des Künstlers Rudolf Warnecke präsentiert. Dabei wird unter anderem der Alte Bauhof mit seinen Arbeitern und auch das rege Markttreiben am Schweinemarkt wieder erlebbar. Der Künstler, der selbst einige Jahre in Dinkelsbühl gelebt hat, zeigt die Stadt aus verschiedensten Perspektiven.

Die Sonderausstellung kann bis einschließlich 24. April 2022 im Haus der Geschichte besucht werden.

Bitte beachten Sie, dass im Museum die 2G+ Regel gilt. Es ist also zusätzlich zum Nachweis über die Impfung oder Genesung ein Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder ein PCR Test (nicht älter als 48 Stunden) vorzulegen. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sowie Personen, die bereits die 3. Impfung (Booster) erhalten haben.