Sonderführung im Residenzschloss: Hidden Rooms

Referent: Laura Imprescia

Looking through the Keyhole/ Behind the Scenery

Wer denkt, er hätte im Residenzschloss Ludwigsburg schon alles gesehen, erlebt auf diesem Rundgang eine Überraschung: Die englischsprachige Schlossführung zeigt eine neue Facette des Barockbaus. Es geht durch die Räume der Dienerschaft, den Beamtenlauf und die Keller ‒ und damit durch das einfache Leben der Bediensteten am Hof. Ihr Alltag bestand aus harter Arbeit in dunklen, staubigen Räumen. Ihre Aufgabe: Das Leben der Regenten so angenehm wie möglich zu gestalten.