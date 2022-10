Sonderführung im Residenzschloss: Venus und Amor

In der Malerei des Barock und Rokoko waren bildliche Darstellungen der Unschuld und Fruchtbarkeit beliebte Motive. Für ihre Werke griffen die Künstler auf Szenen der antiken Mythologie, aber auch auf die Geschichten des Alten Testaments zurück. So ließen sich verschlüsselte Botschaften und Anspielungen in Sachen Liebe und Leidenschaft geschickt äußern ‒ der Adel verstand die Andeutungen. Die Führung durch die Barockgalerie lüftet das Geheimnis der barocken Bildsprache.