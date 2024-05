2. Hohenecker Kinderflohmarkt, von Kindern, für Kinder!

Kinder verkaufen selbst ihre Spielsachen, Fahrzeuge, Bücher, etc.

Der Flohmarkt ist eine Initiative des Fördervereins der Grundschule Hoheneck.

Der Förderverein bietet Waffeln, Kinderschminken, Brezeln, Getränke und Wassereis an!

Die Einnahmen kommen den Kindern der Grundschule in Hoheneck zu Gute!

Der Kinderflohmarkt findet zum 2. Mal statt, in diesem Jahr, wetterunabhängig, in der Gemeindehalle, Badstrasse 15, in Hoheneck!

Parken ist hinter der Halle problemlos möglich!