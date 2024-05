Kinderkino: Shaun das Schaf - der Film

Mit dem neugierigen Schaf Shaun schicken die Wallace & Gromit-Macher ihre vielleicht beliebteste Figur in ihr erstes Kinoabenteuer.

Shaun und seine Herde haben allmählich genug von dem Alltag auf dem Bauernhof. Jeden Morgen müssen sie früh aufstehen und dann werden sie auch noch von dem Farmer und Hund Bitzer herumkommandiert. Darauf haben die Schafe keine Lust mehr. So entschließt sich die Herde für ein paar Tage zu entspannen und heckt gemeinsam einen Plan aus, wie sie dies am besten hinbekommen. Doch leider läuft es nicht so wie geplant.

FSK: 0, empfohlen ab 6 Jahren