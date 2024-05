»Creep N Crawl« – 50 Jahre Hip-Hop

DJ Friction

DJ 5ter Ton

DJ Emilio

Femdelic

DeeKay

Dogan

LUCA

Hip-Hop ist weit mehr als nur ein Musik-Genre – es ist eine Lebensphilosophie. Was Anfang der 70er-Jahre als Subkultur in der Bronx zu wachsen begann, wurde weltweit erfolgreich und ist heute – befördert durch den Einfluss der amerikanischen Besatzungszonen – auch aus der deutschen Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Spätestens in den 90ern machten Bands wie die Fantastischen Vier den deutschen Hip-Hop zum Pop-Phänomen und Kassenschlager und brachten Stuttgart damit auf die Landkarte. Einst begonnen mit 75 Beats pro Minute, verbindet die Musik heute mühelos auch Einflüsse aus Disco, Funk und Soul. Wie das klingen kann, zeigt eine feine Auswahl an DJs: Open Air feiern wir in der Karlskaserne das Jubiläum von 50 Jahren Hip-Hop-Kultur mit Old-School-Raps bis hin zu lässigen Party-Grooves komplett auf Vinyl-Schallplatten. Ganz vorne mit dabei sind legendäre Urgesteine der Stuttgarter Hip-Hop-Szene: DJ Friction, DJ Emilio und DJ 5ter Ton aus dem ehemaligen Dunstkreis Massive Töne, Kolchose und Freundeskreis. Mit von der Partie sind auch die Multitalente Femdelic, DeeKay, Dogan und LUCA.

schlossfestspiele.de/50-jahre-hip_hop