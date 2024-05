Das große Froschangeln

Das Jubiläumsjahr des Märchengartens steht unter dem Motto ,,Unser Froschkönig geht neue Wege“.

Passend dazu werden am 16. Juni 2024, die im Vorverkauf erworbenen Froschkönige (https://www.eventim.de/artist/ballonbluehen/#calendar-start=2024-06) in den See im Südgarten des Blühenden Barock Ludwigsburg gesetzt und anschließend werden 70 Stück von einer Glücksfee mit verbundenen Augen aus dem See geangelt. Dabei steht jeder der 70 Frösche für einen individuellen Gewinn wie Konzertkarten, Jahreskarten für das Blühende Barock oder Reisen.

Die individuelle Nummer auf dem Bauch des Frosches gibt an, welche zugehörige Losnummer den Gewinn mit nach Hause nimmt. Danach haben alle Froschbesitzer die Möglichkeit ihren eigenen Froschkönig abzuholen. Falls es dem Besitzer nicht möglich sein sollte, dem Spektakel beizuwohnen, kann der eigene Frosch bei einer Abholstation hinterlegt werden.

Bitte beachtet, dass die Frösche nur gegen das im Vorverkauf erworbene Los teilnehmen können. Die Gewinnerlose und alle weiteren Informationen werden unter ballonbluehen.de/froschangeln veröffentlicht. Den Gewinn erhälst du direkt vor Ort oder an der Abholstation.