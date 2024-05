Sommer im Karlsgarten

Barbecue und Squaredance

Im Sommer laden wir Sie ein zu einem Besuch in unserem Karlsgarten. Egal, ob Sie zur Friedenskirche gehören, Anwohner sind oder einfach nur Passant – kommen Sie immer mal wieder vorbei und genießen das lauschige Sommerplätzchen hinter der Kirche! Wir lieben kleine Auszeiten im Alltag, kurze Pausen

auf dem „Schwätzbänkle“ zusammen mit netten Menschen, und, und, und …

Mittsommer im Karlsgarten – dieses Jahr unter dem Motto: Barbecue mit Squaredance –

Schon zum dritten Mal laden wir Sie im Sommer in den Karlsgarten ein. Egal, ob Sie zur Friedenskirche gehören, Anwohner sind oder einfach nur neugierig – kommen Sie vorbei und nehmen Sie an unserem Sommer-Abend teil! Wir grillen, es gibt Getränke – und wenn Ihr wollt, dann macht dieses Jahr mit beim gemeinsamen Squaredance, der um 19.00 h für eine halbe Stunde angeboten wird. Dabei leitet uns die Squaredance-Gruppe aus Freiberg an. Einfach vorbeikommen – und wenn Sie mögen, dann bringen Sie Ihr eigenes Grillgut mit. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste!