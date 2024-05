Finissage | Ausstellungsabschluss mit Künstlerinnen

Ellie Pritts (New York) und Beate Ludwig (Marbach)

Ellie Pritts (New York) ist eine transmediale Künstlerin, die für ihre raffinierte Fusion von kreativer Technologie und Erzählkunst unter Verwendung sowohl analoger als auch digitaler Medien bekannt ist. Ihre Arbeit zeichnet sich durch polychromatische Paletten, Glitch-Ästhetik und Selbstporträts aus.

Beate Ludwig (Marbach) seit 1989 freischaffende Künstlerin und Kunstdozentin.

Ellie Pritts | Calderúnicae ist eine ästhetische Erkundung der Transzendenz in einer Sphäre, in der das Surreale und Esoterische zusammenfließen; ein vulkanischer Planet, bewohnt von mythischen Wesen, die aus der feurigen Wiege der Schöpfung geboren sind. Es ist eine Reise ins Herz dessen, was es bedeutet, transzendent zu sein, eine Naturgewalt zu verkörpern und eine Manifestation des Göttlichen zu sein. Die Absicht des Prozesses für Calderúnicae war es, mit KI zusammenzuarbeiten, um eine visuelle Sprache zu schaffen, die als Einladung dient, die Grenzen zwischen Realität und Surrealität, Physischem und Metaphysischem zu erkunden.

Beate Ludwig | HearoesDen „Salon“ als Gewölbekeller sieht die Künstlerin als einen wunderbaren Ort um den “Helden“ des Hörens Raum zu geben. Masken, die keine sind, weil keiner sie trägt – die Innen und Außen zeigen und gleichzeitig relativieren. Mit großen Ohren und trichterförmigen Kommunikationsorganen hängen, oder liegen die seltsamen Wesen, zwischen Tier, Pflanze und Mensch im Raum. Sie scheinen ihre Umgebung, sich gegenseitig, oder ihre eigenen Schatten zu belauschen, zu sondieren. Die Objekte bestehen aus mehreren Papierschichten und sind innen mit Bienenwachs ausgekleidet. Sie dürfen von den Besuchenden angestoßen, in Bewegung versetzt werden. Sie sollen gemeinsam ein großes, kommunizierendes Netz bilden.