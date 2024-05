Lust auf musikalische Portraits von anwesenden Zuhörern?

Was für ein Glück, wenn sich Menschen begegnen, die musikalisch derart gut harmonieren. Sie bringen unterschiedlichste Musikstile und eine ordentliche Packung an Erfahrung und Improvisationskunst mit auf die Bühne, eine Mischung aus Jazz, Latin und Neoklassik. Ihre Musik ist geprägt und inspiriert von ihrer Heimat, dem Schwarzwald. Bollenhutklischee? Weit gefehlt! Auch im Fernsehen begeisterte das Trio eine Viertelmillion Zuschauer mit seiner Musik. Auch Menschen, die sonst völlig andere Musik hören, lassen sich vom Kuentz Trio gerne in ganz neue musikalische Welten entführen. Die Inhalte werden erklärt und es entsteht eine familiäre Atmosphäre. Bei den Konzerten sind alle Generationen im Publikum vertreten. Ein besonderes Highlight sind die frei improvisierten musikalischen Portraits von anwesenden Zuhörern. Ein unvergessliches Erlebnis! Besetzung: Volker Kuentz (Keyboards, Komposition), Carl Hermann Graf (Bass), Harald Rapp (Schlagzeug)