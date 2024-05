Blu(e)isiana ist eine vom Produzenten und Drummer Alf List ins Leben gerufene, temporäre „All Star Blues Band“, welche alte Haudegen der europäischen Bluesszene präsentiert! Eine Projektband, die sich immer wieder neu erfindet und für ca. 1 Jahr besteht, um sich dann wieder auf die eigenen Projekte zu konzentrieren.

Blu(e)isiana ist eine vom Produzenten und Drummer Alf List ins Leben gerufene, temporäre „All Star Blues Band“, welche alte Haudegen der europäischen Bluesszene präsentiert! Eine Projektband, die sich immer wieder neu erfindet und für ca. 1 Jahr besteht, um sich dann wieder auf die eigenen Projekte zu konzentrieren.

Nicht häufig, sondern edel, nicht mittelmäßig, sondern highclass, nicht gewöhnlich, sondern außergewöhnlich, nicht Legenden, sondern alte Haudegen des Blues! Jedes Bandmitglied ist schon für sich seit Jahrzehnten in der europäischen Blues-Szene mit eigenen Bands unterwegs. Alle haben bereits unzählige eigene Songs auf Tonträgern veröffentlicht, von welchen ausgewählte in neuen akustischen und elektrischen Arrangements von dieser All-Star-Band neu interpretiert werden, neben zahlreichen Bluesstandards. - Und alle haben immer unglaublich viel Lust auf dieses zeitlich begrenzte Projekt, mit wenigen, ausgesuchten Konzerten in wenigen, ausgesuchten Locations.

Blu(e)isiana 2024 steht für eine Mischung aus traditionellem Blues, edlen Balladen, einem Schuss Swing, einer Prise Bayou und einem Teelöffel voll Rock`n`Roll.

Besetzung:

Röby ‚the rat‘ Wark (vocals)

Chrigu ‚Chris‘ Maeder (piano, organ + backing vocals)

Albert Koch (harp, vocals)

Alf List (drums, vocals)