In C Community

Tanzworkshop »In C«

Hrishikesh Pawar, Janna Kleinknecht, Tänzer*innen von Sasha Waltz & Guests Workshopleitung

Sasha Waltz Konzept, Choreografie von »In C«

Was ist das Verbindende zwischen Tanz und Demokratie? Falls Sie tanzbegeistert sind und bei dieser Frage die Ohren spitzen, ist unser Workshop-Angebot im Kunstzentrum Karlskaserne genau das Richtige für Sie. Innerhalb von drei Stunden erlangen Sie durch die Anleitung von Tänzer*innen der Compagnie grundlegende Einblicke in die Choreografie »In C« von Sasha Waltz. Darin hat sie die offene Struktur und die 53 musikalischen Figuren aus Terry Rileys gleichnamiger Komposition in Bewegung übersetzt. Entstanden ist ein modulares Spielsystem aus 53 Bewegungsfiguren für eine strukturierte Improvisation, die individuellen Gestaltungsfreiraum bei gleichzeitigem Bezug zur Gruppe ermöglicht – eine demokratische Tanzpraxis. »Es geht darum, allein und gemeinsam Entscheidungen zu treffen, sich miteinander zu vernetzen, zuzuhören, sich gegenseitig zu unterstützen, zusammenzuwachsen, sich Raum zu geben, zu spüren, was gebraucht wird, was man zum Wohle der gesamten Gemeinschaft auf der Bühne tun kann und niemanden zurückzulassen«, so Sasha Waltz über das Projekt. Im Rahmen der Workshops sind Sie eingeladen, das Konzept und die verschiedenen Bewegungen spielerisch kennenzulernen und auszuprobieren.

Sichern Sie sich Ihren Platz! Die Teilnahme ist ab 12 Jahren möglich und kostenlos.