Die schönen Lauen

Eine Produktion von Milan Gather (Text) und Caro Mendelski (Hörspiel-Regie)

In Zusammenarbeit mit den Ruhrfestspielen Recklinghausen, dem Kunstdruck CentralTheater Esslingen und dem WUK Theater Quartier Halle.

Auf dem tiefen Grund des geheimnisvollen Blautopfs wohnt ein Wasserwesen: die schöne Lau. Vom Nixenkönig Krumhard dorthin verbannt, weil sie nicht lachen kann, darf sie erst in sein Königreich zurückkehren, wenn sie es schafft das Lachen zu lernen. Doch vom Blautopf gelangt die schöne Lau ins Reich der Menschen, und lernt zunächst etwas anderes kennen: Freundschaft. Ein interaktives Abenteuer über Selbstbestimmung und Freundschaft, an der spannenden Schnittstelle zwischen Hörspiel, Game und Illustration: Immer wieder greift das Publikum aktiv in den Verlauf der Geschichte ein und entscheidet gemeinsam, wie die Reise weitergeht.

Illustration: Stephan DybusAnimation & Programmierung: Daniel BahrSounddesign: Shahd Syoufi, Markus Götze

Gefördert von der Baden-Württemberg Stiftung, dem Kulturamt Esslingen, der LBBW Stiftung sowie der Kulturstiftung des Bundes.

Alter: ab 6 JahrenDauer: 45 Minuten