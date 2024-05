Renaud Capuçon Schumann

Louise Farrenc Ouvertüre Nr. 2 Es-Dur, op. 24

Robert Schumann Violinkonzert d-Moll, Wo0 1

Johannes Brahms Sinfonie Nr. 4 e-Moll, op. 98

Renaud Capuçon Violine

Mahler Chamber Orchestra

Anja Bihlmaier Musikalische Leitung

Nichts Geringeres als der Mensch und seine schöpferische Existenz beschäftigen das Mahler Chamber Orchestra bei seiner Residenz 2024. Zusammen mit der Dirigentin Anja Bihlmaier und dem Violinisten Renaud Capuçon interpretiert das Orchester packende Musik der Romantik von Schumann, Brahms und Farrenc. Die kompromisslose vierte Sinfonie von Brahms, das untypisch dunkel eingefärbte Schumann-Violinkonzert in d-Moll und das groß proklamierte Werk einer Frau lösten allesamt zu Beginn kontroverse Reaktionen aus. Doch während Schumanns Konzert als das Werk eines Wahnsinnigen im hintersten Schrankfach versteckt wurde, verbreitete sich Brahms’ Sinfonie als progressive Orchestermusik schließlich wie ein Lauffeuer. Die von Schumann geschätzte Französin Louise Farrenc setzte mit ihren Ouvertüren erstmals einen Fuß auf das Gebiet der Orchestermusik. Durchaus ungewöhnlich, war das Komponieren im 19. Jahrhundert doch eine reine Männerdomäne. In hochkarätiger Besetzung erstrahlen die komplexen Orchesterwerke in ihrer Schönheit und bieten Ihnen puren Musikgenuss.