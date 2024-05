Ökumenischer Gottesdienst in den Weinbergen von Hoheneck

Ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel in den Weinbergen von Hoheneck

Der Ökumenische Gottesdienst findet unter freiem Himmel auf der Wiese gegenüber vom Weinberghaus in den Weinbergen von Hoheneck statt. Im Anschluss an den Gottesdienst dürfen Sie gerne noch bei uns bleiben und den Nachmittag mit uns genießen. Gerne bewirtet Sie in dieser Zeit der Wein-, Obst- und Gartenbauverein Hoheneck e.V. mit warmen Speisen und kalten Getränken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!