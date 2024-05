Stell einen Notenständer ins Freie, schon sammeln sich darauf Schwalben

Walle Sayer, geboren 1960 in Bierlingen (Kreis Tübingen), lebt in Horb am Neckar, schreibt Gedichte und Prosa, zuletzt erschien 2021 „Nichts, nur“, Gedichte und Prosa; 2021 „Das Zusammenfalten der Zeit“, Prosagedichte und Erzählminiaturen. In den Texten „des Schattenkundlers und Vergänglichkeitskenners, des Vergeblichkeitsforschers Walle Sayer“ (DIE ZEIT) geht es um den Punkt, den Augenblick, die Wendung, den Gedankensprung, mit dem das Prosaische in Poesie übergeht. Wie wenige, heißt es über ihn, beherrscht er, was Paul Klee von der Kunst generell forderte: nicht das Sichtbare wiederzugeben, sondern sichtbar zu machen. Der Eintritt ist frei!

Er erhielt verschiedene Auszeichnungen, u.a.: den Thaddäus-Troll-Preis, den Förderpreis zum Hölderlinpreis, den Berthold-Auerbach-Preis, das Hermann-Lenz-Stipendium, den Ludwig-Uhland-Förderpreis und zuletzt den Gerlinger Lyrikpreis und den Basler Lyrikpreis, in dessen Begründung es hieß: „Mit seinem bedachten Schreiben und dem ungekünstelten Blick auf das Einfache, gelingt Walle Sayer eine Weltbetrachtung, die den Menschen hinter den Dingen hervortreten läßt. Seine Gedichte bestechen die Lesenden mit ebenso reduzierten wie intensiven Fein- und Feinstarbeiten.“

Begleitet wird er am Klavier mit zauberhaften Tönen von Christoph Reuter, Pianist und Komponist.