Fest Spiel Ouvertüre

Festliches Eröffnungskonzert mit anschließendem Get-together

Begrüßung durch Claudia Roth, MdB und Staatsministerin für Kultur und Medien

Aaron Copland »Fanfare for the Common Man«

Cassandra Miller Konzert für Viola »I cannot love without trembling« Deutsche Erstaufführung

Joan Tower »Fanfare for the Uncommon Woman No. 1«

Hectür Berlioz »Symphonie fantastique«

Lawrence Power Viola

Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele

Ryan McAdams Musikalische Leitung

Schon 2023 sorgte Ryan McAdams für einen bejubelten Saisonabschluss beim »Monrepos Open Air«. Nun gestaltet der charismatische Dirigent eine ebenso fulminante Eröffnung und lädt mit Fanfaren, einem hoch emotionalen Solokonzert und einem romantischen Klassiker zur neuen Saison ein.

Das Bratschenkonzert »I cannot love without trembling« von Cassandra Miller feiert seine deutsche Erstaufführung mit niemand Geringerem als dem Solisten der Uraufführung: Lawrence Power, der sich besonders für die Erweiterung des zeitgenössischen Viola-Repertoires engagiert, begeisterte mit seiner anrührenden Interpretation in Brüssel. Eingeleitet wird diese Deutschlandpremiere von Aaron Coplands »Fanfare for the Common Man«, auf die sich 45 Jahre später Joan Tower mit ihrer Komposition bezog und ihre Fanfare »Frauen, die Risiken eingehen und abenteuerlustig sind« widmete. Mehr als abenteuerlich ist die emotional aufgeladene »Symphonie fantastique« von Hector Berlioz, die auf Towers Fanfare folgt. Die romantische Programmmusik zieht das Publikum mit Fantasie und Fantasterei in ihren Bann. Ryan McAdams dirigiert ein Eröffnungskonzert zwischen Sehnsucht, Verbundenheit und Liebe und legt damit den inhaltlichen Grundstein der Saison 2024: (Mit-)Menschlichkeit und Demokratie.