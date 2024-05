EUROPA GRENZENLOS – von Ländern, Menschen und Geschichten

Viele Bilder, kürzere gelesene Geschichten und zahlreiche erzählte Anekdoten vom Reisen mit dem VW-Bus durch ein buntes und grenzenloses Europa sowie Einblicke in das Arbeiten als Journalist, Fotograf und Buchautor.

Seit 1996 reist Oliver Lück regelmäßig in seinem blauen Bulli durch Europa. Er ist Journalist und Geschichtensammler, Buchautor und Fotograf – eine gute Mischung: In seinem aktuellen Bildervortrag EUROPA GRENZENLOS, mit dem er seit Monaten deutschlandweit auf Tour ist, nimmt er die Besucher mit auf eine abwechslungsreiche, teils abenteuerliche Reise. Er zeigt Fotos seiner Erlebnisse aus über 28 Jahren und erzählt Geschichten aus den Ländern und über die Menschen, die ihm begegnet sind. Zudem liest er Kurzgeschichten und diskutiert mit den Schülern über das Reisen in einem freien Europa.

Und wer bereits die Lesungen und Vorträge des 50-Jährigen kennt, darf erneut einen vielfältigen und kurzweiligen Vortrag erwarten, der zu einer überraschenden Bilderreise durch fast 30 Länder werden wird. Und der unseren Kontinent von einer Seite zeigt, die heute – in sogenannten Krisenzeiten – oft vergessen wird: von der bunten.