Fazıl Say Friends

FAZIL SAY »Dünya Anne« (europäische Erstaufführung)

Serenad Bağcan Mezzosopran

Fazıl Say Klavier

Volkan Hürsever Kontrabass

Ferit Odman Schlagzeug, Davul

Im Herzen sei er eher ein Komponist von Instrumentalmusik, meint Fazıl Say. Glücklicherweise hat ihn das nicht dazu bewogen, einen Bogen um den Gesang zu machen. Im Rahmen seiner Residenz bei den Schlossfestspielen bringt Say gemeinsam mit Serenad Bağcan, Volker Hürsever und Ferit Odman seinen Liederzyklus »Dünya Anne« (dt. Weltmutter) zur europäischen Erstaufführung und vereint damit Elemente aus Jazz, Pop, türkischer Folklore und Klassik. Anlässlich des 100. Jahrestags der türkischen Republik hat er elf Gedichte von bedeutenden Dichterinnen des Landes vertont, die Themen und Ereignisse aus der Geschichte der Republik verhandeln und dort Sorgen, inneren Kämpfen und dem Wunsch nach Frieden gleichermaßen Raum geben. »Das Licht von morgen, worauf wartest du noch? […] Auf viele weitere Jahrhunderte«, heißt es übersetzt in der Hymne, die uns hoffnungsvoll in den Abend entlässt.

Diese Veranstaltung ist Teil von Fazıl Says Künstler-Residenz und ist zusammen mit »Fazıl Say Latenight« im Kombiticket zu einem vergünstigten Kartenpreis erhältlich.

