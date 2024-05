Billionen Zellen tanzen, im Paradoxon

Somatische Anleitungen zu Körperreisen, Tanzimprovisation, Choreografie & Performance

Im Tanz der Gegenwart wird das ‘im Körper sein’ trainiert. Body-Mind Centering® (ein Somatic Movement-Herangehensweise) entwickelt das Sensorium des Körpers. Wilma lässt aus diesem Weg nach innen, Tanz in den Raum entstehen. Ihre weiterführende Moving BeYond Projekte erforschen Tools, um im Neuen das Unerwartete zu wagen.

Wir tanzen vom Kleinhirn, Hirnstamm und mit dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr. Offen für die Information unseres zellulären Universums. So praktizieren wir Bewegung, die nicht auf Wissen basiert wie wir uns bewegen sollen, sondern aus einer Intelligenz, die dem Körper innewohnt. Anstatt in einer Logik, begeben wir uns ins Paradoxon und vertrauen uns dem Nicht-Wissen, Nicht-Müssen, Nicht-Tun an. Trotzdem - oder genau deswegen, finden wir Kohärenz.