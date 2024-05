254. Ludwigsburger Pferdemarkt

Das älteste Ludwigsburger Stadtfest begeistert nicht nur Pferdefreunde. Mit Vergnügungspark, Showprogramm, Pferdeprämierungen, Shetty-Turnier, einem großen Krämer-, sowie Kunst- und Handwerkermarkt und vielem mehr ist diese Traditionsveranstaltung ein Highlight im Ludwigsburger Veranstaltungskalender! Der Ludwigsburger Pferdemarkt begeistert Gäste jeden Alters. Farbenfroher Höhepunkt ist der historische Festumzug mit liebevoll geschmückten Kutschen und prächtigen Reiter-, Kostüm- und Musikgruppen.

Zum vierten Mal starten im Rahmen des Ludwigsburger Pferdemarktes auch wieder bis zu 80 Dackel zu einem beeindruckenden Rennen über die Bärenwiese. Mit kurzen Beinen und flatternden Ohren geben die Teilnehmer alles für den Sieg. Beim Hobby Horse-Turnier gehen die Reiter 2024 zum dritten Mal in Ludwigsburg in verschiedenen Disziplinen, wie Dressur oder Springreiten, an den Start. Dabei werden spezielle Hobbyhorses – bei uns auch Steckenpferd genannt – verwendet. Für alle, die diese Trendsportart ausprobieren möchten, gibt es auch einen kleinen Hobbyhorse-Verleih vor Ort.