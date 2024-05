Fazıl Say Solo

Domenico Scarlatti Sonate F-Dur K 378 | Sonate C-Dur K 159 | Sonate d-Moll K 1 | Sonate f-Moll K 466

Wolfgang Amadeus Mozart Klaviersonate A-Dur KV 331

Ludwig van Beethoven

Klaviersonate Nr. 23 f-Moll op. 57 »Appassionata«

Fazil Say»Kara Toprak« (Black Earth) für Klavier, »Ballads – Nazım, Ses«, Sonate für Klavier »Yeni hayat« (dt. Neues Leben), op. 99

Fazil Say Klavier

Bereits als Kind liebte Fazıl Say zu gleichen Teilen das Komponieren und Klavierspielen. Mittlerweile ist der türkische Musiker ein Meister darin, beide Identitäten miteinander zu verschmelzen. So präsentiert er in seinem Solo-Programm nicht nur eigene Werke, sondern erfindet Sonaten eines Domenico Scarlatti, Wolfgang Amadeus Mozart oder Ludwig van Beethoven völlig neu – mit Lust am Risiko und ohne Scheu vor Ungewöhnlichem. Für diese erfrischende Konzertpraxis wird Say seit den 1990er-Jahren international gefeiert. Aber nicht nur zwischen Komposition und Klavierspiel weiß er zu vermitteln: Auch verbindet er in Klangsprache und Repertoire-Wahl seine türkische Herkunft mit europäischer Musik. In Ludwigsburg ist der Brückenbauer par excellence im Zuge seiner Künstler-Residenz mehrfach zu erleben.