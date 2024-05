Goethe-Gymnasium Ludwigsburg

Orchester und BigBand

Jugendmusikschule Ludwigsburg

Musicalgruppe »Stage Time«

Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart

Kammermusik-Ensemble

Helene-Lange-Gymnasium Markgröningen

Chor-, Ensemble- und Theater-AG

Große Ideen für die große Bühne: In der dritten Ausgabe von »Generation Zukunft Musik« gestalten junge Menschen aus Ludwigsburg und Markgröningen ein spannendes und abwechslungsreiches Konzert auf der Bühne des Forums am Schlosspark. Die Schüler*innen unserer vier Bildungspartner-Schulen präsentieren in verschiedenen Ensembles ausgewählte Höhepunkte: So wird Terry Rileys »In C« in einer großen Besetzung zu hören sein, aber auch Kammermusik und Musical stehen auf dem Programm. Inszenierte Mini-Dramen ergänzen den bunten Abend. Abgerundet und zusammengehalten wird das Konzert von einem Rahmenprogramm, das ebenfalls aus der Hand von Jugendlichen stammt und in vorangegangenen Workshops erarbeitet wurde.