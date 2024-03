Porzellan war vor allem wegen seiner Feinheit und Transparenz als „weißes Gold“ beliebt. Ab dem frühen 18. Jahrhundert stellte man es auch in Europa her ‒ und behielt den exotischen Charakter vielfach in Formen und Dekoration bei. Als exotisch galten neben asiatischen auch afrikanische Darstellungen. Die Führung stellt Stücke aus der Sammlung des Keramikmuseums vor, die einen Bezug zu Asien und Afrika haben.