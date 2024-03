Joshua Bell & Chamber Orchestra of Europe

Ludwig van Beethoven

Ouvertüre zu »Egmont« op. 84

Johannes Brahms

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60

Joshua Bell Leitung & Solo-Violine

Chamber Orchestra of Europe

Ja, er ist »der Mann mit der Violine«! Einer der besten Geiger unserer Zeit stellt sich eine knappe Stunde lang in eine U-Bahn-Station, spielt Bach und Schubert und veranlasst Passanten dazu stehenzubleiben und ihm zuzuhören. Das Experiment wurde weltberühmt und zeigt einmal mehr, dass Joshua Bell keinerlei Berührungsängste hat. Er ist in Filmen zu erleben, musiziert mit Jazzgrößen und engagiert sich in der Kinder- und Jugendbildung – neben seinen Auftritten mit sämtlichen bedeutenden Orchestern aller Kontinente. Beim Konzert in Ludwigsburg: dem Chamber Orchestra of Europe. Dessen Mitglieder arbeiten in herausragenden Orchesterpositionen, sind renommierte Kammermusiker, Solistinnen oder lehren an Musikhochschulen und treffen zu Projektphasen mit ausgedehnten Tourneen zusammen. Dass bei dieser Arbeitsweise keine Routine aufkommen kann, versteht sich von selbst.

Das Violinkonzert von Johannes Brahms ist die Frucht eines Sommers am Wörthersee und stellt die gegenseitige Ergänzung, nicht den Wettstreit von Soloinstrument und Orchester in den Vordergrund. Nach der Vollendung schickte der Komponist die Noten einem Freund und schrieb dazu: »Wenn du unterwegs von der Lektüre aufgeblickt hast, so weißt du, wie rund um den blauen See alle Berge schneeweiß sind und die Bäume zartgrün.« Eine echte Sommersinfonie ist auch Ludwig van Beethovens Vierte, die während eines unbeschwerten Sommeraufenthalts in Oberschlesien entstand. Im Schatten der benachbarten dritten und fünften Sinfonien, der »Eroica« und der »Schicksalssinfonie«, glänzt sie mit Frische, Klarheit und Vitalität.